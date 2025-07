Ravezzani siluro al Milan | Il punto non è aver perso Brown ma …

Il calciomercato del Milan segna un altro capitolo con il sogno sfumato: Archie Brown sceglie il Fenerbahçe, lasciando i tifosi del Diavolo delusi. Fabio Ravezzani commenta su X, sottolineando che il vero punto non è solo aver perso Brown, ma la sfida di consolidare la difesa sotto pressioni crescenti. Una perdita pesante, ma il mercato riserva ancora sorprese: cosa ci riserverà il futuro rossonero?

Calciomercato Milan. Obiettivo per la difesa sfumato: Archie Brown va al Fenerbahce. Ecco il commento di Fabio Ravezzani tramite X. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ravezzani, siluro al Milan: “Il punto non è aver perso Brown, ma …”

In questa notizia si parla di: ravezzani - milan - brown - siluro

