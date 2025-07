Paviè l’estate addosso | gioielli di luce colore e personalità

dei gioielli Paviè sono le pietre che catturano la luce e riflettono la personalità di chi li indossa. Questa collezione estiva incarna la voglia di esprimersi, di essere unici e di vivere ogni momento con stile e allegria. Pronti a lasciarvi conquistare dalla magia di un'estate all'insegna di luce, colore e autenticità?

Estate è sinonimo di luce, energia, colore. È la stagione in cui ogni dettaglio racconta uno stato d’animo, un desiderio di leggerezza e libertà. Ed è proprio da questa atmosfera che prende vita la linea estiva di Paviè, brand italiano di gioielli dal carattere deciso e dallo stile riconoscibile. Paviè interpreta l’estate con una scelta vivace e contemporanea, pensata per risplendere sotto il sole e brillare anche di sera. I veri protagonisti sono i materiali: le pietre effetto cristallo opaco, che conferiscono un’eleganza delicata e allo stesso tempo grintosa, ideale sia per le giornate in riva al mare che per le serate all’insegna della raffinatezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it