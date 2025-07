Antonello Venditti | Fino agli anni ' 90 ero un despota sbranavo le persone Ho avuto una depressione totale mi salvò Lucio Dalla Da giovane persi 32 chili ma resti grasso dentro

Antonello Venditti, un simbolo della musica italiana, ha attraversato momenti di tempesta e rinascita. Fino agli anni '90, la sua vita era segnata da intense passioni e sfide personali, tra depressione e trasformazioni profonde. Ricorderà sempre quei periodi difficili, ma anche le vittorie che lo hanno portato a una nuova consapevolezza. La sua storia dimostra come il passato, con tutte le sue ombre, possa diventare la forza per un futuro luminoso e ricco di significato.

Definizioni: «La gioventù è quella cosa che quando la vivi somiglia a un inferno e quando la ricordi è un paradiso». A 76 anni, dopo un'esistenza enciclopedica,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Antonello Venditti: «Fino agli anni '90 ero un despota, sbranavo le persone. Ho avuto una depressione totale, mi salvò Lucio Dalla. Da giovane persi 32 chili, ma resti grasso dentro»

In questa notizia si parla di: anni - antonello - venditti - agli

Antonello Venditti e la scuola: “Fino a 18 anni la mia vita è stata solo quello”, dalla madre prof severa al peso dell’adolescenza, fino alla “notte prima degli esami” - Antonello Venditti, icona della musica italiana, racconta come la sua esperienza scolastica abbia plasmato la sua vita, dalla figura severa della madre professoressa ai tormenti dell’adolescenza.

Antonello Venditti, prima di salire sul palco per la data d’esordio del tour ‘Notte prima degli esami 40th anniversary - 2025 edition’, che ha voluto inaugurare proprio nel giorno prima del via agli esami di maturità , manda un augurio lancia un appello ai giovani - X Vai su X

Dalle intercettazioni della Finanza emergono le incessanti richieste a Nuccio La Ferlita da parte dell'entourage del presidente, comprese la madre e la sorella, per assistere senza pagare agli spettacoli di artisti come Antonello Venditti e Gigi D'Alessio Vai su Facebook

Antonello Venditti: «Fino agli anni '90 ero un despota, sbranavo le persone. Ho avuto una depressione totale,; Maturità 2025, Venditti agli studenti: “Non fate della matematica il vostro mestiere, non fatevi schiacciare dai risultati”; Antonello Venditti si racconta in “Fuori Fuoco”, dal 19 novembre in libreria.

Antonello Venditti: i concerti di fine anno a Roma diventano 2 - La doppia data speciale, a casa, chiuderà il tour nei palazzetti, insieme a Radio Italia solomusicaitaliana. Si legge su radioitalia.it

Antonello Venditti: la scaletta dei concerti del tour "Notte prima degli esami 40th Anniversary - 2025 Edition" - Dopo il successo dei due attesi appuntamenti alle Terme di Caracalla il 17 e il 19 giugno, in coincidenza con la simbolica notte degli esami di maturità, . Lo riporta ondarock.it