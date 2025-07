George Lucas farà la sua prima apparizione al San Diego Comic-Con

George Lucas, il genio dietro Star Wars, farà il suo debutto ufficiale al San Diego Comic-Con, portando con sé un'eccitante novità: la presentazione del suo innovativo museo d'arte narrativa. Questa è un'occasione imperdibile per i fan di tutto il mondo, che finalmente avranno l'opportunità di incontrare uno dei più grandi creatori del nostro tempo. Domenica 27 luglio, Lucas sarà ospite nella Hall H insieme...

George Lucas farà per la prima volta la sua apparizione ufficiale al San Diego Comic-Con, svelando il suo nuovo museo d'arte narrativa. George Lucas, il celebre creatore di Star Wars, è pronto a fare il suo debutto al San Diego Comic-Con, evento al quale non ha mai partecipato prima. Un nuovo annuncio ufficiale conferma la sua presenza alla prossima edizione dell'iconica manifestazione. Domenica 27 luglio, Lucas sarà ospite nella Hall H insieme al regista Guillermo del Toro e a Doug Chiang, vicepresidente senior e direttore esecutivo del design di Lucasfilm, vincitore di un premio Oscar. La conversazione sarà moderata da Queen Latifah e verterà sul prossimo progetto di Lucas: il Lucas Museum of Narrative Art, che aprirà le porte nel 2026 all'Exposition . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - George Lucas farà la sua prima apparizione al San Diego Comic-Con

In questa notizia si parla di: lucas - george - prima - diego

La citazione di george lucas che svela il segreto dei lightsaber in star wars - Secondo George Lucas, creatore di Star Wars, il segreto dei lightsaber risiede nel cuore del loro possessore: "Un Jedi non ha bisogno della spada, ma ci tiene a portarla perché rappresenta la sua storia e il suo impegno.

Siamo molto emozionati di dare il benvenuto a George Lucas al Comic-Con per la prima volta in assoluto”, ha detto David Glanzer, chief communications and strategy officer della convention di San Diego. Il San Diego Comic-Con International è ormai un punt Vai su Facebook

George Lucas farà la sua prima apparizione al San Diego Comic-Con; Comic-Con 2025, George Lucas nella Sala H per la prima volta! Ma Star Wars non c'entra; Echoes from the Galaxy: l’asta epica di Star Wars che farà la storia al Comic-Con Museum di San Diego.

George Lucas parteciperà per la prima volta al Comic-Con - Con International è senza alcun dubbio una delle principali istituzioni della cultura pop. Lo riporta cinematographe.it

Comic-Con 2025, George Lucas nella Sala H per la prima volta! Ma Star Wars non c'entra - Il creatore di Star Wars farà il suo debutto nella leggendaria Sala H del Comic- Riporta cinema.everyeye.it