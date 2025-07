Nasce il progetto IdroCer | c' è l' accordo con Federidroelettrica

Nasce il progetto IdroCER-C 232 L, un passo importante verso un futuro energetico sostenibile. In un incontro di alto livello presso la Fondazione Apg Amadeo Peter Giannini di Genova, si sono esplorate le straordinarie opportunità delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). La giornata si è conclusa con la firma ufficiale dell’accordo tra le parti coinvolte, segnando un nuovo capitolo nell’impegno per l’innovazione e la tutela ambientale nel panorama energetico italiano.

Presso la prestigiosa sede della Fondazione Apg Amadeo Peter Giannini di Genova, si è tenuto oggi un incontro di alto profilo dedicato alle nuove opportunità offerte dallo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer). L'evento si è concluso con la firma ufficiale dell'accordo tra la.

