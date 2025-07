Morto risucchiato dal motore di un aereo a Orio al Serio | perché la pm vuole la lista dei passeggeri a bordo

Tragedia a Orio al Serio: Andrea Russo perde la vita in modo drammatico, risucchiato dal motore di un aereo. La procura di Bergamo indaga ora sulle circostanze dell'incidente, aprendo un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. La PM Letizia Aloisio ha richiesto la lista dei passeggeri dell'Airbus A319 Volotea, facendo sperare in una svolta che chiarisca ogni dettaglio di questa tragica vicenda. Continua a leggere.

Andrea Russo ha perso la vita, risucchiato dal motore di un aereo, sulla pista di atterraggio di Orio al Serio. Per far chiarezza sull'accaduto la procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. La pm Letizia Aloisio ha chiesto la lista dei passeggeri presenti sull'Airbus A319 Volotea per indagare se esista un collegamento tra loro e il 35enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

