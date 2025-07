Chieti sgombero con la forza per una madre e la figlia disabile Appello alle istituzioni

Una donna con due figlie minorenni, una delle quali con disabilità grave, sta per essere sgomberata con la forza pubblica dalla casa in cui vive con le ragazze e la madre anziana. Accade in provincia di Chieti. A raccontare la vicenda è l’associazione Autismo Abruzzo Aps che sottolinea come la donna non contesti la restituzione dell’immobile, ma chieda soltanto “il rinvio dell’esecuzione che le consenta di trovare una nuova abitazione e preparare, in modo graduale, la figlia autistica al trasferimento e alla ripresa delle attività terapeutiche nella nuova casa”. C’è il rischio concreto, infatti, che la ragazza debba interrompere le terapie domiciliari che riceve quattro volte a settimana da operatori Asl accreditati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chieti, sgombero con la forza per una madre e la figlia disabile. Appello alle istituzioni

