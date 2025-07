Gaza Idf apre il fuoco su folla in fila per cibo | 27 morti e 180 feriti

La crisi a Gaza si fa sempre più drammatica, con il recente escalation di violenze che ha causato 27 morti e 180 feriti, mentre i colloqui di pace sembrano sfiorare il baratro del fallimento. Le tensioni crescono, alimentate dalla reticenza di Israele a spostare le truppe, lasciando un'ombra di incertezza sul futuro della regione. La speranza di una tregua si spegne tra le ombre di un conflitto che minaccia di consumare ogni possibilità di pace.

Da Doha, in Qatar, non giungono intanto notizie rincuoranti. Sembra che i colloqui per la tregua siano sull'orlo del collasso a causa delle volontà di Israele di non spostare le truppe dell'Idf dalla Striscia di Gaza.