Il caso di Chiara Poggi torna sotto i riflettori con la replica dell’esame sul tampone orale, prevista già per lunedì. I risultati hanno evidenziato due profili di DNA maschile ancora da attribuire, sollevando nuove domande sulla scena del crimine. La vicenda si arricchisce di dettagli che potrebbero rivoluzionare le indagini e il destino di chi è coinvolto. Restate con noi per scoprire come evolverà questa intricata inchiesta.

Sarà replicato, probabilmente già lunedì, l'esame sul tampone orale di Chiara Poggi sul quale sono stati rilevati due profili di Dna maschile che non appartengono né a Andrea Sempio, l'indagato nella nuova inchiesta, né ad Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l' omicidio di Garlasco. I due profili - uno 'ignoto' e l'altro frutto della contaminazione da parte dell'assistente del medico legale che esegui l'autopsia - sono stati individuati infatti nelle prime analisi preliminari dell'incidente probatorio e ora i risultati dovranno essere consolidati per avere una valenza scientifica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sarà replicato esame su tampone orale di Chiara Poggi

Delitto Garlasco, l'esame sul tampone orale di Chiara Poggi sarà replicato - L’attesa si fa più intensa nel caso Garlasco: l’esame sul tampone orale di Chiara Poggi sarà probabilmente replicato già lunedì, affinché si chiariscano i dubbi sui profili di DNA maschile trovati, che non appartengono né a Andrea Sempio né ad Alberto Stasi.

