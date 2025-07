Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz Finale Wimbledon 2025 | orario programma in chiaro streaming

Non perdere l’appuntamento più atteso dell’anno: la finale di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz! Scopri su quale canale seguire in TV in chiaro, lo streaming e gli orari per vivere questa emozionante sfida tra i due campioni. La battaglia sul Centre Court promette emozioni imperdibili: preparati a tifare e a non perdere nemmeno un secondo di questa storica finale!

La finale del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025, in programma domenica 13 luglio, vedrà scendere in campo i primi due giocatori del seeding e del ranking mondiale: il numero 1, l’azzurro Jannik Sinner, affronterà il numero 2, lo spagnolo Carlos Alcaraz. La finale di singolare maschile sarà il secondo match del programma sul Centre Court, che verrà aperto alle 14.00 italiane dalla finale di doppio femminile, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 17.00 italiane. La finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2025 sarà trasmessa in diretta tv da TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà garantita da tv8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz, Finale Wimbledon 2025: orario, programma in chiaro, streaming

