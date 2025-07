Invitare l’ex al matrimonio sì o no? Il 30% degli italiani lo fa ecco i 5 scenari possibili alle nozze

In un’epoca in cui i matrimoni sembrano dilagare ovunque, ci chiediamo: invitare l’ex al grande giorno è una scelta o un rischio? Il 30% degli italiani si trova di fronte a questa domanda, esplorando cinque scenari possibili che possono cambiare il corso delle nozze. Ma, alla fine, diciamoci la verità: il motivo per cui i matrimoni piacciono così tanto è la quantità di emozioni e ricordi che generano, rendendo ogni celebrazione un momento indimenticabile.

Matrimoni, matrimoni ovunque. Ogni estate coincide con la stagione dei matrimoni, ma guardando i social sembra che quest'anno si siano raddoppiati e moltiplicati. Sarà l'effetto Bezos&Sanchez, che hanno ispirato legioni di innamorati a seguirli all'altare – pur non potendo permettersi di affittare metà Venezia per una settimana. Ma non badiamo alle sottigliezze. Diciamoci la verità: il motivo per cui i matrimoni piacciono tanto è la quantità di chiacchiere che scatenano nelle settimane a venire. Ma chi ha pettinato la sposa ce l'aveva con lei? E perché, i vestiti delle damigelle? Hai visto chi hanno invitato? E fin qui, è il gossip standard, la versione base.

