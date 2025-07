Milano belve 16enne accoltellano un uomo | il video-choc

Un episodio scioccante scuote Milano: due ragazzi di 16 anni, descritti come corpulenti e spietati, sono stati fermati con l’accusa di aver accoltellato un uomo di 32 anni in via Fulvio Test. Questo grave episodio di violenza mette in discussione gli stereotipi e solleva inquietanti interrogativi sulla crescita e l’influenza ambientale dei giovani di seconda generazione. In un contesto sempre più complesso, la città si interroga: cosa sta cambiando nel mondo giovanile?

Corpulenti e spietati. Questo l’identikit dei due sedicenni di origine nordafricana fermati con l’accusa di tentato omicidio e rapina aggravata a seguito dell’accoltellamento di un 32enne, ora in gravissime condizioni, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in via Fulvio Test. I due italiani di seconda generazione, localizzati dalla polizia a Cinisello Balsamo, sarebbero infatti ben lontani dallo stereotipo del classico “maranza”. In questo caso gli agenti non si sarebbero trovati dinnanzi a dei ragazzini smilzi e inesperti ma a dei veri e propri pesi massimi, tanto che uno di loro arriverebbe addirittura a 110 kg. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano, belve 16enne accoltellano un uomo: il video-choc

