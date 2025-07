L’orrore oltre la cronaca online a pagamento il video dell’autopsia di Chiara Poggi Il Garante | Che nessuno lo pubblichi

L’orrore oltre la cronaca scuote ancora una volta l’opinione pubblica: un video dell’autopsia di Chiara Poggi, diffuso a pagamento online, ha scatenato indignazione. Il Garante per la Privacy ha prontamente bloccato la diffusione, ma la discussione sulla sensibilità delle immagini resta aperta. In un momento in cui il rispetto per la vittima dovrebbe essere prioritario, emergono inquietanti domande sulla responsabilità degli operatori digitali e sul limite tra informazione e voyeurismo.

Qualcuno ha messo online, disponibile a pagamento, un video con le immagini dell’autopsia di Chiara Poggi, il Garante per la privacy blocca la sua diffusione. Stavolta c’è qualcuno che ha decisamente esagerato. Da quando la Procura di Pavia ha aperto una nuova indagine sul delitto di Garlasco, hanno cominciato a diffondersi teorie, alcune ai limiti del complotto, sull’uccisione di Chiara Poggi. (Ansa Foto) – notizie.com Il tam tam di supposizioni che poco o nulla hanno a che fare con le indagini e poco rispondenti alla realtà, in qualche occasione ha reso necessario anche l’intervento dei genitori, che hanno chiesto rispetto per la memoria della figlia. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - L’orrore oltre la cronaca, online a pagamento il video dell’autopsia di Chiara Poggi. Il Garante: “Che nessuno lo pubblichi”

In questa notizia si parla di: poggi - chiara - pagamento - autopsia

