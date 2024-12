Ilgiorno.it - Funerale Ramy Elgalm: a Bruzzano è l’ora del dolore. L’abbraccio di famiglia e amici, l’invito alla calma dell’imam

Milano – Oggi al cimitero diè il giorno deldiElgaml, il diciannovenne del Corvetto morto dopo esser caduto dmoto durante un inseguimento dei carabinieri, nella notte del 24 novembre. Presenti i genitori, familiari e. Presenticerimonia di sepoltura anche il capogruppo Pd in Regione Pierfrancesco Majorino e la consigliera Carmela Rozza. Ad accogliere il feretro all'ingresso lae un folto gruppo di. ''Siamo in un cimitero, dobbiamo essere calmi, andiamo aldel nostro carissimo amico, ragazzo e fratello, dobbiamo essere al livello di dare un'immagine realista, importante e straordinaria della nostra comunità, rispettando tutte le norme di questo Paese'', la raccomandazione dell'Imam. Intanto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha fatto sapere che incontrerà domani i familiari del ragazzo: "Sono sicuro che si tratta di unaintegrata, che ha più volte dichiarato di non volere che da questo evento drammatico nascano conseguenze illegali.