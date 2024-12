Lapresse.it - Edison Next taglia le emissioni dello stabilimento Michelin a Cuneo

Leggi su Lapresse.it

ledella, in Piemonte. E’ stato inaugurato un sistema di impianti per la decarbonizzazione e l’ottimizzazione dei consumi energetici del più grande sito del gruppo in Europa occidentale per la produzione degli pneumatici. Obiettivo abbattere ledi CO2 di circa 18mila tonnellate l’anno. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco diPatrizia Manassero e il presidente di ConfindustriaMariano Costamagna.Il sistema di interventi realizzati da– la società del gruppoche accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione energetica – permetterà allodidi anticipare il raggiungimento dell’obiettivo al 2030 di riduzione delledel 50% rispetto al 2010 e di avanzare verso il successivo target di neutralità carbonica entro il 2050 potendo contare su un impianto già predisposto all’utilizzo di biometano e idrogeno.