Tpi.it - È ora di combattere contro i nazionalismi che mettono in pericolo l’Europa (di N. Zingaretti)

Leggi su Tpi.it

Da lunedì la Commissione von der Leyen ha iniziato ufficialmente il suo mandato. In queste settimane si è detto spesso: dopo l’elezione di Trump,colga l’occasione per un salto in avanti verso l’integrazione. Ora è il momento di agire, con investimenti comuni per nuove politiche a sostegno della transizione ecologica e l’innovazione digitale, la rimessa in discussione del diritto di veto, una politica estera e un nuovo modello di difesa comuni, l’autonomia energetica. Con un serio lavoro anche per nuovi modelli comuni di sicurezza sociale, a cominciare dalla casa e la sanità.È necessario incitare le classi dirigenti verso questa direzione. Il rapporto Draghi parte proprio da questo assunto, già ben prima della vittoria di Trump. Ma a volte la sensazione è che non ci sia piena consapevolezza di quello che è accaduto in questi anni.