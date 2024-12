Lanazione.it - È arrivata la neve, Val di Luce e Abetone sotto un bello strato bianco. E in pianura?

Leggi su Lanazione.it

Cutigliano (Pistoia), 4 dicembre 2024 – Finalmente èla! Oggi, mercoledì 4 dicembre, una bella nevicata ha interessato la Val die l’. Le immagini delle webcam stanno già riempiendo le chat degli appassionati e di chi non vede l’ora di indossare gli sci per la nuova stagione. Le previsioni meteo lo avevano annunciato. In questi giorni e fino al weekend dell’Immacolata una massa fredda di estrazione articola sta attraversando l’Europa per poi tuffarsi nel Mediterraneo, interessando l’Italia con un’autentica tempesta di vento, pioggia einE per quanto riguarda lain? Le previsioni in questo caso sono più caute. Per il meteorologo Antonio Sanò le nevicate resteranno concentrate sugli Appennini, favorita dall’abbassamento delle temperature in quota.