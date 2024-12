Ilrestodelcarlino.it - Condannato un giovane. Stalker seriale nei guai

E’ statoa un anno e mezzo di reclusione un ascolano di 33 anni finito sotto processo per le accuse di stalking, minacce e violenza privata. Una vicenda che aveva coinvolto anche la sua compagna, una 30enne sambenedettese che ha definito la sua posizione precedentemente, patteggiando la pena. Difesi dall’avvocato Umberto Gramenzi, erano accusati di aver commesso questi reati nei confronti dell’ex compagna di lui, una donna con la quale l’uomo aveva avuto una precedente relazione e dalla quale è nata una bambina; vittima della coppia sarebbe stato anche il nuovo fidanzato di quest’ultima. La vicenda ha preso origine dall’intenzione della donna di interrompere la relazione col padre di sua figlia. Il 32enne ascolano già in passato aveva per altro dato fuoco al portone di casa di un’altra sua precedente fidanzata, motivo per cui era stato arrestato.