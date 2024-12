‘Come un tuono’ di Rose Villain la più ascoltata in Italia su Apple Music

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –E’un tuono (feat. Guè)’ diil brano più ascoltato suin, mentre ‘Beautiful Things’ di Benson Boone è la canzone più identificata su Shazam ine nel mondo. Sono alcuni dei dati svelati danelle classifiche di fine anno per il 2024, che danno risalto ai brani di maggiore successo in base agli stream su, ai tag di Shazam, ai passaggi in radio, alle letture dei testi e molto altro. “Sono davvero felice cheUnsia la canzone dell’anno die di aver portato un po’ di spensieratezza, evidentemente proprio di quello si aveva bisogno” commenta. ‘Not Like Us’ di Kendrick Lamar è invece il brano più ascoltato sua livello globale, e ‘Houdini’ di Dua Lipa quello più trasmesso dalle radio di tutto il mondo.