Justcalcio.com - CdS – Juve, Silva più Conceicao con i premi Champions

2024-12-04 10:06:10 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS:Giuntoli si sta inserendo nelle strettoie del cosiddetto “mercato creativo”, senza grandi risorse a disposizione avendo già investito più di 160 milioni (in comode rate) durante l’estate. Sta cercando, in realtà, di sfruttare un’alleanza consolidata: quella con Jorge Mendes, il potente procuratore portoghese che da una parte sta avvicinando lantus ad Antoniodel Benfica e dall’altra sta tessendo con il Porto la tela per il riscatto di Conceiçao. La Signora avrebbe virato con decisione sul centrale delle aquile di Lisbona anche grazie ai buoni rapporti tra la Continassa e l’agenzia che, ad agosto, ha favorito già il passaggio del connazionale Francisco in bianconero e che, prima ancora, aveva proposto ai bianconeri l’affare Cancelo, poi divenuto impraticabile a causa dello stipendio troppo elevato del terzino.