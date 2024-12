Lapresse.it - Campari nomina Simon Hunt nuovo ceo, il titolo brinda a Piazza Affari

ceo, e ilvolando oltre il 4%., veterano del settore spirit in passato è stato chief executive officer di William Grant&Sons.“possiede una vasta e comprovata esperienza nella gestione di aziende di premium spirit e nello sviluppo e crescita di marchi iconici a livello globale”, si legge nel comunicato del grupposubentrerà agli attuali co-ceo ad interim Paolo Marchesini (chief financial and operating officer) e Fabio Di Fede (chief legal and M&A officer).“Sono onorato ed entusiasta di cogliere questa straordinaria opportunità – dice– e non vedo l’ora di collaborare con un leadership team di talento quale quello digroup e con tutta l’organizzazione per continuare a consolidare l’eredità e i successi degli ultimi decenni, elevando il potenziale e l’ambizione di crescita del gruppo a livelli ancora più elevati.