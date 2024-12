Zonawrestling.net - AEW: Annunciati Cinque match del Continental Classic per Collision e Rampage

Tony Khan ha annunciato diversiper il prossimo episodio di AEW, che si terrà a Columbus, Ohio, come parte del GalaxyCon, in una struttura molto particolare.Il debutto di Mina Shirakawa contro Emi SakuraUna delle aggiunte più interessanti alla card è iltra Mina Shirakawa e Emi Sakura. “Due delle migliori star internazionali si affronteranno a Columbus quando Emi Sakura combatterà contro Mina Shirakawa, a pochi giorni dal suotitolato a Winter Is Coming!”, ha scritto Khan sui social media.La faida tra Shirakawa e Mariah MayLa Shirakawa è attualmente coinvolta in una accesa faida con l’ex amica Mariah May. La tensione è esplosa durante i festeggiamenti con lo champagne a Full Gear il mese scorso, quando la May ha tentato di attaccare la Shirakawa.