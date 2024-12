.com - WINDTRE sigla un protocollo d’intesa Smart City con il Comune di Crispiano

2 dicembre – Il, in provincia di Taranto, ehanno firmato unper sviluppare le competenze tecnologiche dell’amministrazione pubblica e servizi innovativi per cittadini e imprese. La partnership avviata permetterà aldi acquisire gli strumenti digitali utili ad affrontare il percorso di evoluzione verso laper cogliere le opportunità di sviluppo sostenibile introdotte dalle nuove tecnologie.L’azienda collabora attivamente con le istituzioni locali per promuovere la transizione verso una cittàcon innovazioni che ottimizzano la mobilità intelligente attraverso l’utilizzo dei data analytics, contribuiscono alla tutela dell’ambiente e migliorano i servizi per i cittadini, con l’obiettivo di disegnare una transizione digitale “green” per il territorio comunale.