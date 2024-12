Lettera43.it - Un tribunale ha respinto la super paga di Elon Musk da 56 miliardi prevista da Tesla

Per la seconda volta in un anno, ildel Delaware ha bocciato larecord da 55,8di dollari che il board degli azionisti diaveva approvato per il proprio chief executive. Lo riporta la Cnn. La giudice Kathaleen McCormick ha ritenuto che il compenso non fosse nel «miglior interesse degli azionisti». Il pacchetto del 2018, composto da 303 milioni di stock option, era già stato annullato da McCormick a gennaio, quando valeva circa 56di dollari. All’epoca, la giudice aveva stabilito chee il Consiglio dinon avevano dimostrato «l’equità del piano di retribuzione».La giudice: «Il tema di difesa diè creativo ma le loro teorie sono contrarie al diritto»La mozione del team legale diper ribaltare questa decisione è stata rigettata, nonostante il sostegno dell’84 per cento delle azioni non controllate dao da suo fratello Kimbal: «Il grande e talentuoso team di difesa è stato creativo nell’argomentare la mozione, ma le loro teorie senza precedenti vanno contro molteplici norme di diritto».