Traffico Roma del 03-12-2024 ore 08 | 30

LuceverdeBuongiorno dalla redazionein coda sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare dalla Casilina all’appia mentre in carreggiata esterna Ci sono rallentamenti tra L’Aquila e la Bufalotta Code in entrata città sulle diramazioni inNord eSud rispettivamente da Castelnuovo di Porto a raccordo anulare per un incidente e da Torrenova a grande raccordo anulare per ilintenso incolonnamenti sull’intero percorso del tratto Urbano della A24Teramo in direzione della tangenziale e godere anche sulla Tiburtina in entrata città a partire da via di Casal Bianco intenso con quella circolazione verso il centro cittadino con code sulla Flaminia dal raccordo anulare a via due ponti e sulla Salaria da Villa Spada a via dei Prati Fiscali la polizia locale Ci segnala un incidente in via dell’Arco di Travertino con coda all’altezza di via dei Colli Albani è un altro incidente segnalato in via Cesare Fracassini al quartiere Flaminio all’altezza di via Antonio Allegri da Correggio a sud della capitale sulla Pontina da Pomezia a Spinaceto naturalmente verso il centro cittadino la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità