The Last Witch Hunter 2 | tutto quello che sappiamo sul sequel

Leggi su Cinefilos.it

The2:chesulCon tutta l’incertezza che circonda ilde The– L’Ultimo Cacciatore di Streghe, è comprensibile che molti si siano chiesti se The2 si farà. L’originale era un’avventura fantasy divertente ma dimenticabile, che ha sofferto di recensioni negative, il che mette in discussione il potenziale di Vin Diesel di tornare per un altro film. Dato il lungo successo dell’attore con la serie Fast & Furious, è difficile immaginare un momento in cui fosse riluttante a realizzare dei. Ha rifiutato sia 2 Fast 2 Furious che xXx 2 – The Next Level per lavorare ad altri progetti, anche se è stato il suo ritorno in Fast & Furious – Solo parti originali del 2009 a dare un nuovo impulso alla sua carriera.