Quotidiano.net - Terremoto ai Campi Flegrei, il rischio è in aumento. Ingv: “Ecco cosa sta succedendo”

Napoli, 3 dicembre 2024 - Aumenta ildiaiper il sollevamento del suolo. Il vulcano sotterraneo ‘spinge’ e il terreno continua ad alzarsi, con maggiori probabilità che si verifichino altri eventi sismici. A dirlo è l'analisi dei dati degli ultimi 20 anni raccolti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che mostrano come si sta muovendo la caldera. Lo studio analizza la situazione deitra il 2000 e il 2023 ed è stato pubblicato sulla rivista ‘Communications Earth & Environment’. La ricerca, osserva l', “ha una valenza essenzialmente scientifica, priva al momento di immediate implicazioni in merito agli aspetti di protezione civile”.dicono i dati I dati provengono dall'analisi dei segnali geofisici registrati aidalle reti di monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano dell', sulla base dei quali la situazione è descritta “in un modo il più possibile obiettivo e neutro attraverso un'analisi matematica rigorosa dei dati”,, osserva il coordinatore della ricerca Augusto Neri.