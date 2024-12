Metropolitanmagazine.it - Tensioni commerciali tra Stati Uniti – Cina: nuovo blocco verso chip più avanzati “militarizzati”

Le nuove misure, svelate dall’amministrazione Biden uscente, hanno alzato la temperatura politica tra le due principali economie mondiali () in vista dell’imminente insediamento del presidente eletto Donald Trump. Il leader cinese Xi Jinping ha fatto dell’autosufficienza un pilastro fondamentale della sua strategia economica per fare dellauna superpotenza tecnologica. Lunedì, il Ministero del Commercio degliha annunciato limitazioni alla vendita di due dozzine di tipi di apparecchiature per la produzione di semiconduttori e restrizioni all’accesso di numerose aziende cinesi alla tecnologia americana.Secondo i funzionari del Ministero del Commercio degli, l’obiettivo dei nuovi controlli è quello di rallentare lo sviluppo da parte delladi strumenti di intelligenza artificialeche possono essere utilizzati in guerra e di indebolire l’industria nazionale dei semiconduttori, che minaccia la sicurezza nazionale deglie dei suoi alleati.