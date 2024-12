Sport e inclusione cresce la Divisione calcio paralimpico e sperimentale | oltre 3 000 atleti coinvolti

Leggi su Sportface.it

C’è il volto di unlegato alle sue star e al giro d’affari che produce. Ma c’è anche l’altro volto, quello di unoinclusivo, che dialoga con le famiglie e sa abbattere barriere sociali. È quest’ultimo aspetto che il panel ‘Ilè di tutti’ ha voluto mettere in evidenza nella cornice dello spazio “Esperienza Europa – David Sassoli”, nell’ambito dell’evento “Uniti nelle diversità.per fare la differenza” e in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Presenti alcuni protagonisti delle istituzioniive, ma anchee realtà sociali che promuovono l’lavorativa delle persone con disabilità. “A me dispiace quando si parla del mondo delsoltanto per certe questioni e non si riesce a fare emergere tutto il bello che c’è nella grande famiglia calcistica italiana”, ha detto il presidente del Comitato Italiano, Luca Pancalli.