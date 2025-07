Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi | orari 7 luglio ordine di gioco programma streaming

Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti l’emozione di Wimbledon 2025, scopri dove e come seguire in TV e streaming gli incontri di oggi, 7 luglio. Con gli ottavi di finale in pieno svolgimento, il programma è ricco di emozioni e sorprese. Prepara popcorn, sintonizzati sugli orari giusti e vivi anche tu questa stagione memorabile, perché il meglio deve ancora venire!

Seconda settimana in arrivo a Wimbledon: ai Championships si vanno a completare gli ottavi di finale, dopo che questa giornata fino al 2021 è stata quella più elettrizzante dell’intero torneo. Si tenevano 16 incontri dopo la pausa del Middle Sunday ed era un’autentica scorpacciata di tennis. Ora i tempi sono cambiati. Sarà un po’ una specie di Little Italy, quella che si vedrà sull’erba più famosa al mondo. Si comincerà con Flavio Cobolli, che ritrova Marin Cilic in condizioni ben diverse rispetto al primo turno dell’ultimo Roland Garros. Si prosegue con il terzo atto della sfida Slam ormai a lungo andare tra Lorenzo Sonego e Ben Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi: orari 7 luglio, ordine di gioco, programma, streaming

