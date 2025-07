LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Milan cerca il riscatto a Dunkerque

Benvenuti amici di OA Sport, pronti a vivere insieme l’emozione della terza tappa del Tour de France 2025! Oggi, tra le strade di Valenciennes e Dunkerque, i ciclisti si sfideranno su 178.3 km di pura adrenalina, con Milano che cerca il riscatto. Rimanete sintonizzati: cliccate qui per gli aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un secondo di questa sfida mozzafiato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa valida per Tour de France 2025. Sarà come sempre una frazione avvincente quella di questo lunedì, con i corridori che cercheranno di avere la meglio in un tracciato di 178.3 km con partenza da Valenciennes ed arrivo a Dunkerque. Si tratta di un appuntamento particolarmente importante per tutti i velocisti, molti dei quali pronti a riscattarsi dopo il rocambolesco primo giorno di questa edizione della Grande Boucle. I fari in tal senso saranno puntati su Jonathan Milan (Lidl-Trek), il quale ha terminato la tappa inaugurale al trentanovesimo posto mancando la volata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan cerca il riscatto a Dunkerque

