Successo Artusiana Il Comune può esultare | | Premiati dagli eventi tanto pubblico ogni sera

Una grande edizione (la 29ª) della Festa Artusiana. Esprimono soddisfazione la sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini, e l'assessore alla cultura e vicesindaco, Enrico Monti. Si è conclusa ieri sera la kermesse dedicata a Pellegrino Artusi, autore del celebre manuale 'La scienza in cucina', nell'anno in cui gli organizzatori – la manifestazione è promossa dal Comune stesso – puntavano al rilancio, dopo anni difficili dovuti al Covid e ad altre problematiche interne. E il Comune parla esplicitamente di " successo ". "È la chiara dimostrazione che l'importante upgrade culturale, nel quale abbiamo fortemente investito come Amministrazione, ha premiato la nostra visione e la giusta direzione – afferma Monti – grazie alla proficua coprogettazione con 'Dai de Jazz' per gli spettacoli e le animazioni, Fondazione Casa Artusi per gli approfondimenti culturali sulle 'Intelligenze Alimentari' e l'Associazione Cuochi Artusiani per gli showcooking.