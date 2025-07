Tutti svegli all’alba | suona Mozart La carica dei mille al parco urbano

All’alba, il Parco Urbano si trasforma in un palcoscenico magico, dove le note di Mozart si mescolano all’aria fresca e all’entusiasmo di oltre mille giovani. Seduti o distesi sull’erba, i partecipanti vivono un’esperienza sensoriale unica, illuminata dalla potenza della musica. L’Orchestra Città di Ferrara e il Teatro Comunale rendono questo evento un vero e proprio rito di rinascita culturale, capace di risvegliare i sensi e il cuore di tutti.

Più di mille all’alba sulle note di Mozart al parco urbano. Posti a sedere esauriti e tanti giovani. C’è anche chi ha portato un telo per godere dello spettacolo rimanendo sull’erba. "Il Parco Urbano all’alba è un luogo straordinario, poetico, capace di rendere la musica un’esperienza unica. L’Orchestra Città di Ferrara è un pilastro su cui stiamo puntato fortemente. Ringrazio il Teatro Comunale per l’impegno in questo progetto", ha detto l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli. "Condividere questo momento di luce nascente con la musica immortale di Mozart è un’emozione davvero unica. Vedere così tante persone all’alba, per ascoltare un concerto, mi rende orgoglioso di essere ferrarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it