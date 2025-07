Trump | dazi oggi partono prime lettere

Oggi alle 12 ora locale (le 18 in Italia), Donald Trump dà il via a una nuova fase nelle tensioni commerciali, inviando le prime lettere sui dazi e gli accordi. Con minacce di tariffe aggiuntive del 10% per chi si schiera contro gli interessi americani, la scena internazionale si prepara a un 2024 all'insegna delle sfide economiche. La politica di Trump si fa sempre più decisa: cosa ci riserva questa escalation?

5.18 Donald Trump ha confermato sul suo social Truth che oggi alle 12 ora locale (le 18 in Italia) inizierà a inviare le prime lettere su dazi e accordi commerciali, in vista della scadenza per l'entrata in vigore delle imposte sospese. "Ogni paese che si allinea alle politiche anti-americane dei Brics sarà soggetto a un dazio doganale supplementare del 10%. Non ci saranno eccezioni a questa politica", ha scritto Trump su Truth mentre a Rio de Janeiro si svolgeil summit annuale dei Paesi Brics. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

