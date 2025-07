Quando gioca l’Italia di volley femminile | orari partite con Belgio Serbia Turchia e Olanda Dove vederle in tv e streaming

L’Italia di volley femminile si appresta a vivere un finale di qualificazione emozionante, con partite cruciali contro Belgio, Serbia, Turchia e Olanda. Dopo una serie impeccabile di otto vittorie, le azzurre di Julio Velasco puntano a mantenere il primato e chiudere l’avventura in bellezza. Scopri orari, modalità di visione in TV e streaming per non perdere neanche un momento di questa sfida che promette spettacolo e passione.

Dopo otto vittorie in altrettanti incontri, l’Italia si prepara ad affrontare l’ultima e più impegnativa settimana della fase di qualificazione della Volleyball Nations League femminile. Ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, le azzurre di Julio Velasco proveranno a chiudere imbattute una VNL fin qui perfetta, confermandosi al vertice di una classifica che le vede prime a punteggio pieno e forti di 23 vittorie consecutive tra la scorsa edizione – vinta – e quella in corso. Per preparare al meglio questo ultimo blocco di quattro partite, l’Italia ha svolto un collegiale di una settimana a Cervia, utile per recuperare energie e lavorare sull’intesa, in vista di avversarie dalle caratteristiche molto diverse. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gioca l’Italia di volley femminile: orari partite con Belgio, Serbia, Turchia e Olanda. Dove vederle in tv e streaming

In questa notizia si parla di: italia - femminile - gioca - volley

Coppa Italia Femminile, domani a Como la finale Juventus-Roma - Domani, Como ospita la finale di Coppa Italia femminile tra Juventus e Roma, un match che promette emozioni.

La Nazionale di volley femminile domina in Nations League. Le Azzurre hanno battuto 3-0 la Cina ottenendo l'8ª successo consecutivo nel torneo internazionale. L'Italia si conferma così al comando della classifica generale Vai su Facebook

L’Italia U19 femminile vola in Serbia: inizia il Mondiale delle Azzurrine; Italia alla VNL femminile 2025: calendario, gironi e partite della Volley Nations League di Pallavolo; La programmazione pallavolo di DAZN: guarda i match live e on demand.

Italia-Giappone, diretta Nations League: segui la sfida di volley live - Reduce dalle vittorie contro Bulgaria e Thailandia, le azzurre di Velasco tornano in campo in una riedizione della finale della scorsa stagione di VNL ... Da corrieredellosport.it

Mondiali Under 19: l'Italia sfida la Tunisia come terza avversaria del girone - Mondiali Under 19 femminili di volley, oggi si gioca Italia- Riporta it.blastingnews.com