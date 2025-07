Soddisfazione a Guadine | Finalmente un posteggio

Finalmente un risultato che fa sorridere i residenti di Guadine: l’installazione di un nuovo posteggio rappresenta un passo avanti concreto. Questa vittoria si inserisce in un più ampio progetto di miglioramento della rete stradale e della viabilità urbana, con particolare attenzione alla ZTL e alle aree del fiume Frigido. Un esempio di come l’amministrazione lavori per semplificare la vita quotidiana dei cittadini, garantendo servizi sempre più efficienti e accessibili.

Un traguardo raggiunto positivamente nella frazione di Guadine, che guarda a migliorie per la rete stradale e alla semplificazione del traffico urbano nella ztl. In primo piano alcune novità che mirano a ottimizzare la gestione dell’accesso alle aree del fiume Frigido. "Si tratta essenzialmente di un servizio che l’amministrazione comunale ha coordinato con la polizia municipale - spiega il vicesindaco Andrea Cella - con l’assessore alla mobilità Roberto Acerbo, con l’assessore al turismo Giorgia Garau nella fattispecie del bus navetta, per offrire a tutti un bel servizio in generale". Sono stati istituiti in Via Alta Tambura ben 11 stalli di sosta riservati al parcheggio per i residenti di una frazione che conta approssimativamente 12 nuclei familiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it