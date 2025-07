Nascondeva droga in auto Arrestato a Ponte Felcino

Un controllo di routine si trasforma in un arresto a Ponte Felcino: i carabinieri scoprono droga nascosta nell'auto di un giovane albanese senza fissa dimora. L'operazione evidenzia come la vigilanza costante possa fare la differenza nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, proteggendo la comunità e rafforzando il senso di sicurezza. Continuiamo a seguire da vicino questa vicenda e le azioni delle forze dell'ordine per mantenere la città più sicura.

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne, di origini albanesi, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è iniziato con un normale controllo del territorio, durante il quale i militari, a Ponte Felcino, hanno notato la presenza sospetta di un ragazzo a bordo di un’auto parcheggiata, con i finestrini chiusi. Il giovane, alla vista dei militari, ha tentato di nascondersi all’interno del veicolo. Cosa che è stata notata dai carabinieri che hanno deciso di approfondire e per identificarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nascondeva droga in auto. Arrestato a Ponte Felcino

