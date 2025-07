Alcol ai minori è allarme rosso Ragazze soccorse test ignorati Su 345 giovani duecento positivi

Al cuore dell’estate romagnola, tra feste e notti di festa, il fenomeno dell'abuso di alcol tra i minori si fa sempre più preoccupante. Con 232 allarmi rosso e oltre 200 giovani risultati positivi, la situazione richiede attenzione immediata da parte di tutti. È un problema che riguarda la salute, la sicurezza e il decoro urbano, chiamando ciascuno a un impegno collettivo per proteggere le nuove generazioni.

Nel cuore dell’estate romagnola, tra eventi affollati, notti sul mare e locali pieni, cresce il fenomeno preoccupante dell’ abuso di alcol tra i giovanissimi. Un’emergenza che non riguarda soltanto la sicurezza pubblica, ma tocca direttamente la salute dei minori, il decoro urbano e il senso civico collettivo. Negli ultimi giorni, la Polizia Locale ha dovuto gestire diversi episodi allarmanti. A Milano Marittima, nella notte tra venerdì e sabato, due ragazze di 14 e 17 anni sono state soccorse in viale Gramsci in stato di grave alterazione alcolica. Il personale, intervenuto d’urgenza, ha dovuto chiamare il 118 e i genitori delle giovani, che sono state affidate alle cure sanitarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it