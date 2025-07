Il nodo di via Selice | Disagi dai cantieri

riparazione perfetta senza considerare le criticità di una rete viaria obsoleta e insufficiente. È essenziale un intervento strategico e strutturale che vada oltre i semplici rattoppi, per garantire un incremento reale della mobilità e il riposo delle attività locali. Solo così potremo trasformare i disagi momentanei in un miglioramento duraturo per tutta la comunità imolese.

Gli annunciati lavori di rialsfaltatura di via Selice "certamente comporteranno disagi per automobilisti e attività economiche; ma il vero nodo è un altro: l’inadeguatezza della rete viaria imolese, in particolare nei collegamenti da e per la zona industriale ". Così Daniele Marchetti, consigliere comunale della Lega, a proposito del cantiere in partenza il 21 luglio. "Non si può pretendere che, con un tocco di bacchetta magica, si realizzi una nuova rete stradale in pochi mesi – sottolinea l’esponente di opposizione –. Ma se non si inizia nemmeno a progettare, resteremo sempre fermi al palo". Un esempio? "È da anni che si parla della necessità di un nuovo ponte sul Santerno, atteso da oltre quarant’anni – ricorda Marchetti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il nodo di via Selice: "Disagi dai cantieri"

Il nodo di via Selice: Disagi dai cantieri

