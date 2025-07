Settore calzaturiero profondo rosso Fatturato in flessione dell’8,4% Difficoltà sui mercati esteri

Il settore calzaturiero di San Mauro Pascoli si trova in un momento di profonda crisi, con il fatturato che registra una diminuzione dell'8,4% nel primo trimestre del 2025 rispetto all’anno precedente. Le difficoltà sui mercati esteri e le sfide interne mettono a dura prova un comparto che, fino all’autunno del 2023, sembrava ancora in crescita. Una situazione complessa che richiede strategie innovative per risollevare questo storico distretto.

Per il distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli è ancora profondo rosso: secondo i dati elaborati dal Centro studi Confindustria accessori moda per Assocalzaturifici, il primo trimestre del 2025 ha fatto registrare un’ulteriore flessione del fatturato, pari a – 8,4% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. È l’ennesima conferma di una situazione tutt’altro che rosea per un comparto che, fino all’autunno del 2023, non lasciava intravedere alcun segnale di rallentamento, anzi; doveva far fronte agli effetti del cosiddetto ‘mismatch’, la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di profili professionali qualificati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Settore calzaturiero, profondo rosso. Fatturato in flessione dell’8,4%. Difficoltà sui mercati esteri

