Inaugurazione ad Arquata del nuovo Museo Diocesano all’interno della palazzina Rotary. Un museo che raccoglie le opere d’arte restaurate, recuperate dalle chiese crollate o diventate inagibili dopo il sisma. Museo inaugurato con una bella mostra dedicata a Don Angelo Ciancotti. Soddisfatto il vescovo Gianpiero Palmieri introdotto dal direttore del Museo Diocesano, Marco Lattanzi. "Questi sono oggetti di devozione di un popolo che dovevano tornare qui – ha detto Palmieri –. Non conoscevo la storia di Don Angelo e grazie ad Adele Luci ho avuto modo di avere chiaro il lavoro che ha fatto in queste zone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ad Arquata il nuovo museo diocesano con le opere recuperate dopo il sisma

