Live Italia-Portogallo Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | azzurre per blindare la qualificazione

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi live emozionante dall’Europa dei Mondiali di calcio femminile 2025, con l’Italia pronta a scrivere un’altra pagina importante. Le azzurre affrontano il Portogallo con l’obiettivo di blindare la qualificazione, in una sfida che promette adrenalina e strategie vincenti. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e scelte decisive: cliccate qui per non perdere nulla!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo di calcio femminile, partita valida per i gironi degli Europei 2025. Le azzurre si presentano all'appuntamento contro le lusitane con una chance da non perdere: blindare la qualificazione. In caso di mancata vittoria delle belghe sulle spagnole, incontro che avverrà 3 ore prima rispetto alla sfida delle italiane, attese in campo alle 21:00, l'11 di Soncin potrebbe staccare il pass per i quarti di finale con un turno d'anticipo. Le ragazze allenate da Andrea Soncin, infatti, si trovano a punteggio pieno dopo la vittoria contro il Belgio ma attualmente al secondo posto (dietro alla Spagna) per differenza reti (le iberiche hanno vinto sulle cugine portoghesi per 5-0).

