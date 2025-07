LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | subito un arrivo in salita

Benvenuti amici di OA Sport alla diretta della seconda tappa del Giro d’Italia femminile 2025! Dopo la cronometro di ieri, le cicliste si sfideranno su 92 chilometri tra Clusone e Aprica, con un inizio ricco di emozioni e una salita decisiva all’orizzonte. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, perché oggi la corsa si fa ancora più avvincente!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro d'Italia femminile 2025. Dopo la cronometro di ieri che ha inaugurato questa edizione della Corsa Rosa è il momento della prima tappa in linea: saranno 92 i chilometri della seconda frazione che condurrà il gruppo da Clusone ad Aprica. Si partirà subito con una discesa, seguita da un lungo falsopiano che porterà ai piedi dello strappo di Biennio, salita non classificata come GPM. Dopo un altro breve tratto di contropendenza la strada salirà costantemente portando le atlete prima allo sprint intermedio di Malonno e poi all'ascesa di Aprica (12.

