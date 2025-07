Ufficio di gabinetto Cantergiani neo-assunto | Sindaco commissariato dal Partito Democratico

Gianluca Cantergiani, nuovo volto dell’ufficio di gabinetto del sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, porta con sé un’intensa esperienza politica e una lunga militanza nel Partito Democratico. Ex capogruppo e segretario cittadino, il suo ingresso in questa posizione strategica segna un importante passo nella gestione amministrativa della città. Con un contratto part-time fino al 2029 e un ruolo chiave nei servizi di comunicazione, si apre un nuovo capitolo nel panorama politico locale, confermando l’attenzione alle competenze e alla continuità.

di Giulia Beneventi Uomo di partito, ex capogruppo del Pd in Sala del Tricolore e segretario cittadino uscente: da oggi Gianluca Cantergiani (foto) entra a far parte dell' ufficio di gabinetto del sindaco di Reggio, Marco Massari. Il contratto part-time, si legge nella delibera pubblicata ieri, avrà durata fino al 20 giugno 2029; 26.691 euro lordi all'anno, per un totale di 105.571 euro. Con il ruolo di funzionario ai servizi di comunicazione, Cantergiani è chiamato - tra le altre cose - a "supportare il gabinetto del sindaco nelle relazioni istituzionali e nei rapporti con i cittadini". Un compito che sulla carta è prassi, ma nel clima che al momento si respira rappresenta qualcosa di più.