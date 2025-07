Dateabili da evitare | 10 tipi di persone che rovinano gli appuntamenti

Scopri quali sono le 10 tipologie di persone da evitare durante un appuntamento, per non rovinare momenti speciali e mantenere sempre un’energia positiva. Il videogioco Date Everything! offre un’ampia scelta di personaggi e relazioni, ma non tutte le personalità sono ugualmente adatte a creare un legame autentico. Ecco alcune delle figure più problematiche da conoscere e, perché no, evitare!

Il videogioco Date Everything! si distingue per la vasta gamma di personaggi e relazioni che offre, con oltre 100 potenziali Dateables, inclusi i contenuti aggiuntivi del DLC. Questa varietà permette ai giocatori di trovare almeno una figura con cui instaurare un rapporto, anche se non tutte le personalità risultano ugualmente affascinanti o piacevoli. Di seguito vengono analizzati alcuni dei personaggi più controversi e meno graditi all'interno del titolo, evidenziando le caratteristiche che li rendono particolarmente sgraditi o problematici. personaggi meno apprezzati in date everything!. vaughn trapp, il topo trappola.

