centro storico al setaccio della polizia

Il cuore pulsante di Terni si trasforma in un vero e proprio teatro di controlli intensivi: la polizia, dopo le segnalazioni di residenti e commercianti, ha messo sotto stretta sorveglianza il centro storico. Risultato? 166 persone identificate, 54 veicoli ispezionati, tre denunce e un arresto, segnando un deciso giro di vite contro la microcriminalità . La domanda ora è: questa strategia avrà effetti duraturi sulla sicurezza della zona?

TERNI dopo gli esposti dei residenti: 166 le persone identificate e 54 i veicoli controllati tra giovedì e venerdì, oltre a tre denunce e un arresto. Il “giro di vite“ sulla sicurezza segue gli esposti presentati da residenti e commercianti preoccupati per episodi di microcriminalità in alcune delle vie più frequentate del centro, tra cui via Castello, via Tre Archi, piazza Solferino e via Roma. L’operazione, disposta dal questore Abenante a pochi giorni dal suo insediamento, ha visto convolto il Reparto Prevenzione Crimine di Perugia oltre ai vari uffici della Questura, ed è stata coordinata dal commissario Luca Valentini. 🔗 Leggi su Lanazione.it