Cobolli-Cilic oggi Wimbledon 2025 | orario programma tv streaming

Oggi, lunedì 7 luglio, Flavio Cobolli affronterà il croato Marin Cilic negli ottavi di finale a Wimbledon. Sul campo-2, il tennista romano giocherà contro un avversario di grande esperienza sull’erba dell’All England Club e in passato finalista dello Slam a Londra. Per questo, l’azzurro sarà chiamato a esprimere il proprio miglior tennis per spuntarla. Un Cobolli che, finora, ha fatto percorso netto nei tre match fin qui disputati: nessun set concesso, al pari di pochissime palle break offerte ai rivali. Chiaramente, sarebbe ideale proseguire con questa tendenza nella partita odierna contro Cilic, in riferimento alla gestione dei propri turni al servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it