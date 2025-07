Bobo Summer cup | 10mila euro con l’asta benefica

Un grande successo per la Bobo Summer Cup 2025, che ha raccolto quasi 10.000 euro all’asta benefica in favore di SOStegno70, impegnata nella lotta al diabete giovanile. Organizzata durante la Charity Dinner della Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour, l’evento ha visto la partecipazione di circa 200 persone, tra cui celebrità come Christian Vieri, Vincent Candela e Stefano Torrisi. Un esempio di sport, solidarietà e passione uniti per una causa importante.

Quasi 10mila euro raccolti all’ asta benefica in favore di SOStegno70, associazione che si occupa di bambini e ragazzi con diabete e alla ricerca per una cura del DM1, organizzata durante la Charety Dinner della Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025, a cui hanno partecipato circa 200 persone tra cui i protagonisti del torneo Christian Vieri, Vincent Candela, Stefano Torrisi, Alessandro Matri, Thomas Locatelli, Giuseppe Pancaro, Alessandro Budel e Simone Pesce. Presenti alla serata, anche l’ex centrocampista di Milan e Nazionale Massimo Ambrosini, insieme alla moglie Paola: "Ringraziamo Bobo per l’affetto che ci ha dimostrato scegliendo SOStegno70, associazione che si occupa di diabete infantile, malattia di cui è affetto nostro figlio – spiegano i coniugi Ambrosini – il vostro sostengo è importante perché la ricerca possa avanzare e si possa trovare una cura". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bobo Summer cup: 10mila euro con l’asta benefica

In questa notizia si parla di: bobo - summer - 10mila - euro

È il giorno della Bobo Summer Cup. Vieri esulta: «Grazie, siete fantastici». I match di padel dalle 18,30 alla Cesanella: c?è posto per 1.300 spettatori. Sfilata di vip in città - Sei pronto a vivere un weekend indimenticabile all'insegna di sport, divertimento e solidarietà? La Bobo Summer Cup, già sotto i riflettori con oltre 200 partecipanti al giorno e una cornice da sogno con 1.

Bobo Summer cup: 10mila euro con l’asta benefica; A Senigallia lo sport diventa solidarietà, una serata all’insegna della generosità con Bobo Vieri e friends; Bobo Summer Cup, Vieri-Cattelan sconfitti in finale. Raccolti 62mila euro.

Bobo Summer cup: 10mila euro con l’asta benefica - Quasi 10mila euro raccolti all’asta benefica in favore di SOStegno70, associazione che si occupa di bambini e ragazzi con ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Bobo Summer Cup, da oggi i campioni si sfidano a padel - Bilboa Bobo Summer Cup Padel tour 2025, oggi al via le sfide nel tratto di spiaggia libera del lungomare Mameli, ... Lo riporta msn.com