Bergamonews.it - Scandella (Pd): “Regione in ritardo sui piani di emergenza per 64 dighe”

“Se dovesse accadere un incidente in una delle 77della Lombardia, i Comuni e le squadre locali di Protezione civile potrebbero senz’altro attivarsi per fare qualcosa, ma a oggi mancano la stragrande maggioranza deidirichiesti dalla legge e che sono di competenza della, in fortenell’attuazione della normativa. Ho sollecitato la Giunta a porre rimedio e in fretta, applicando la tanto auspicata autonomia, che nel caso specifico c’è già”, sono le parole di Jacopo, consigliere regionale del Pd e segretario dell’Ufficio di presidenza del consiglio lombardo, dopo la risposta ricevuta a una sua interrogazione sul tema dei Ped, idi.“ne ha approvati solo 13 sui 77 che deve redigere per altrettante, appunto, che insistono sul suo territorio e che recepiscono i Documenti di Protezione civile, i Dpc, a loro volta approvati dalla Prefettura.