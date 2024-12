Terzotemponapoli.com - Sabatini: “Kvaratskhelia? Fa discutere chi non ce l’ha”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Walter, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Il dirigente è tornato sulla vittoria del Napoli a Torino, poi ha parlato dell’Atalanta di Gasperini e di. Di seguito le sue parole.: “La squadra del Napoli nessuno l’avrebbe proiettata nella lotta per lo scudetto”Così il dirigente sportivo: “La vittoria di Torino per il Napoli è stata importantissima, è arrivata in maniera perentoria, ho visto un’azione di killeraggio. Il Napoli è capace di vincere le partite rompendo un equilibrio ed affidandosi alle giocate dei singoli. La squadra del Napoli nessuno l’avrebbe proiettata nella lotta per lo scudetto, la mano di Conte è evidente che ci sia, ma bisognerà dare atto a Manna che esordisce come frontman in una dimensione così grande.